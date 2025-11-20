21-летняя женщина обвиняет супруга и свекра в насилии

В Зугдиди 21-летняя женщина обвиняет супруга и свекра в физическом насилии. Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, в связи с произошедшим вчера правоохранители задержали обоих – свекра и его сына.



Что касается самого факта, то молодая женщина рассказывает о деталях СМИ и заявляет, что в результате насилия у нее отмечаются повреждения. «Вечером 17 ноября мой муж Дата Папава и мой свёкор Коба Папава применили ко мне насилие. Там находился мой малолетний ребёнок, и насилие произошло в его присутствии. Там же была и моя свекровь Екатерина Кодуа, которая подняла крик, чтобы у меня забрали ребёнка. У меня повреждения, синяки и сильная боль в спине», - рассказала Тамар Булия телеканалу «Пирвели».



Свекровь молодой женщины, Эка Кодуа же заявляет, что невестка нанесла и ей физическое оскорбление, повреждения отмечаются и у ее сына. По словам свекрови, причиной инцидента стало то, что невестка «хотела жить отдельно, ничего другого не было, а не достигнув этой цели, она сочинила подобное».





