Фильм о грузинских беженцах получил приз за лучшую режиссуру на престижном фестивале IDFA

Фильм о жизни грузинских беженцев стал лауреатом престижного Фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA).



Совместная картина грузинского режиссера Тамар Каландадзе и французского фотографа Жюльен Пебрель получила приз за лучшую режиссуру в международном конкурсе, а также был отмечен специальным упоминанием за лучший дебют.



Лента рассказывает истории обитателей заброшенного санатория «Картли» — бывшей советской здравницы, в которой более 30 лет назад укрылись люди, лишившиеся собственных домов и изгнаные из Абхазии.



Оригинальное название фильма – «Картлис цховреба» или «Житие Картлии». Это отсылка к известному сборнику средневековых летописей, описывающих политическую историю Грузии.



Жюри IDFA указало, что авторы смогли показать, не сиюминутное горе войны, а «долгую дугу постоянного изгнания, в котором неустроенность порождает новые сообщества, основанные на выживании и неповиновении».



«Нас поразило, с каким вниманием и заботой режиссеры работали с представителями этого сообщества, с их способностью уловить и передать ощущение дома в таком необычном месте», – отметило жюри.



Церемония награждения проходила в Амстердаме накануне. Каландадзе в своем слове выразила благодарность грузинским политзаключенным: «Я хотела бы пообещать вам, что вместе мы спасем нашу прекрасную стран… Я не буду перечислять имена всех политзаключенных, но обязательно должна упомянуть четверых: Анастасию Зиновкину, Артема Грибуля, Антона Чечина и Афгана Садыгова, потому что эти люди не являются этническими грузинами, хотя они уже стали национальными героями».



IDFA (Международный фестиваль документального кино в Амстердаме) — один из крупнейших и престижнейших фестивалей документального кино в мире. Основанный в 1988 году, он ежегодно собирает сотни фильмов со всех континентов, представляя широкий спектр жанров и тем. Помимо кинопоказов, фестиваль организует индустриальную программу, включая мастер-классы, встречи с режиссерами и VR-проекты, поддерживая творческую независимость и развитие документального кино. IDFA считается важной платформой для демонстрации новых идей и поиска международных партнеров, а его мероприятия и показы привлекают внимание как профессионалов индустрии, так и широкой аудитории.



