Мзие Амаглобели не проводятся необходимые обследований и лечение для сохранения зрения - АМЮГ

24.11.2025 12:17





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала заявление, в котором говорится, что, несмотря на многочисленные обращения, Мзие Амаглобели не проводятся необходимые обследования и она не получает надлежащую консультацию, что крайне важно для сохранения ей зрения.



«Вместе со свободой Мзия Амаглобели лишается права проходить обследования в клинике, оснащённой медицинским оборудованием, соответствующим ее диагнозу, и получать по результатам соответствующих обследований информацию о том, какие процедуры необходимы для поддержания ее зрения на минимальном уровне.



Мы обращаемся к министру юстиции Грузии Паате Салия с просьбой незамедлительно обеспечить прохождение Мзией Амаглобели высокотехнологичного обследования обоих глаз в надлежащим образом оснащённом медицинском учреждении и, с учётом результатов обследований, составить план лечения для сохранения его зрения.



Мы обращаемся к Народному защитнику Грузии Левану Иоселиани с просьбой незамедлительно предоставить письменную оценку того, обеспечило ли государство право Мзии Амаглобели на получение надлежащей медицинской помощи. В частности, при необходимости, в соответствии с его полномочиями, привлечь специалистов с соответствующим медицинским образованием для подготовки заключения», - говорится в заявлении АМЮГ.



18 ноября коллегия апелляционного суда Кутаиси в составе Николоза Маргвелашвили, Наны Джохадзе и Марины Сирадзе оставила в силе приговор основателю «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





