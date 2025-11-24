Состояние пострадавшего при обрушении на трассе Квешети–Коби критическое

Состояние пострадавшего в результате обрушения земляного массива при строительстве дороги Квешети-Коби, близ села Цкере, оценивается как критическое, сообщил журналистам дежурный врач Тбилисской центральной больницы Бежан Хозреванидзе.



«Пациент пострадал в результате обрушения земляного массива во время строительных и дорожных работ. В нашей клинике ему проведена компьютерная томография в режиме политравмы. На данном этапе признаков травматических повреждений головы, грудной клетки и органов брюшной полости не выявлено. Тем не менее, состояние пациента оценивается как критическое. В настоящее время он находится под интенсивным лечением и наблюдением врачей в нашей клинике», — сообщил врач.



23 ноября стало известно о гибели четырех человек в Грузии при строительстве дороги Квешети–Коби в районе села Цкере. По данным Департамента автомобильных дорог, обрушение грунта произошло во время работ по возведению подпорной стены.



По факту начато расследование соблюдения норм и правил безопасности при проведении строительных работ.



Проект Квешети-Коби предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью 23 км, 5 мостов и 4 тоннелей. Дорога разделена на два участка, на обоих работают китайские компании China Railway Tunnel group Co и China Railway 23rd Bureau Group Co. Проект реализуется в рамках кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), общая стоимость 1,2 млрд лари. Новая дорога должна быть открыта поэтапно в 2026 и 2027 годах.





