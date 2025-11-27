Сборная Грузии начинает отборочный этап Чемпионата мира матчем против Украины

Сегодня в 20:50 сборная Грузии по баскетболу начинает квалификационный этап Чемпионата мира. Первый матч пройдёт в Тбилиси против Украины. Прямую трансляцию представят Первый канал Грузии, Первый канал Спорт и Радио Грузии.



Эта встреча станет последней перед грузинскими болельщиками для Георгия Шермадини, который завершает почти 20-летнюю карьеру в национальной команде. Его последний матч в составе сборной состоится 30 ноября в Испании. Во втором матче первого окна квалификационного турнира Грузия в Тенерифе встретится с Испанией. На данный момент Шермадини провёл 200 матчей в форме сборной Грузии.



Главный тренер команды Александр Джикич накануне матча назвал окончательный состав из 12 игроков. В заявке также присутствует Торнике Шенгелия, который прошлой ночью сыграл в Евролиге. Его «Барселона» обыграла французский «Виллербанн». Торнике сегодня вылетает из Барселоны и прилетит в Тбилиси в 16:00, присоединится к команде в гостинице и с 20:50 будет бороться вместе с товарищами по команде за победу над Украиной.



Состав сборной выглядит следующим образом:



Рати Андроникашвили, Каха Джинчарадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Шермадини, Дуда Санадзе, Георгий Турдзиладзе, Георгий Корсантия, Александр Певадзе, Торнике Шенгелия, Тэд Макфадден, Лука Мазиашвили и Мате Хатиашвили.





