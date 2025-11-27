Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилисском городском суде проходит досудебный процесс по делу 14 лиц, задержанных в связи с событиями 4 октября


27.11.2025   14:22


В Тбилисском городском суде проходит досудебный процесс по делу 14 лиц, задержанных в связи с событиями 4 октября.

На сегодняшнем процессе будет рассмотрен вопрос допущения доказательств. Вместе с тем, будет пересмотрена мера пресечения в отношении задержанных, а также принято решение по передаче дело для рассмотрения по существу в суд.

Напомним, что Владимиру Гвелесиани, Зурабу Чавчанидзе, Серго Мегрелишвили, Георгию Руруа, Амирану Долишвили, Антону Варданидзе, Георгию Куркуа, Александру Чилачава, Геннадию Купреишвили, Лаше Иванадзе, Левану Джикия, Сулхану Тугуши, Хвиче Гогохия и Рамазу Мумладзе было предъявлено обвинение по статье 19-222-й, часть 2-я, подпункт »А» – попытка захвата или блокировки объектов стратегического и особого назначения, совершенное группой лиц. Им также предъявлено обвинение по статье 225-й, часть 2-я – участие в групповом насилии.


