В клинике Иашвили от острых заболеваний дыхательной системы лечатся 32 ребенка

04.12.2025 15:15





В клинике Иашвили стало больше обращений, за этим стоит большое количество случаев воспаления легких - 32 ребёнка проходят лечение от различных острых заболеваний дыхательной системы, у 8 из них диагностировано воспаление легких , - сообщил главный врач центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе.



Как сообщил Иване Чхаидзе, для циркулирующего в настоящее время вируса H3N2 характерен кашель, длящийся более 3 недель.



«Для пациента нет никакой разницы, стоит ли за гриппом «свиной грипп» или так называемым «гонконгский». Оба относятся к вирусу гриппа типа А. Различий между ними нет ни по тяжести заболевания, ни по вероятности осложнений.



Существуют группы риска относительно вируса гриппа. Дети до 5 лет входят в эту группу риска. Исходя из этого, конечно, обращения как в амбулаторном звене, так и в стационарное будут обусловлены в основном заболеваемостью детей в возрасте до 5 лет.



Если говорить об обращении, то в стационарном звене основной причиной является характерное для гриппа осложнение, такое как воспаление легких. В нашей клинике обращения увеличились по сравнению с октябрем. За этим стоит множество случаев воспаления легких. По утренним данным, 32 ребёнка проходят лечение с диагнозом различных острых заболеваний дыхательной системы, в том числе у 8 детей установлено воспаление легких. Это подразумевает более тяжёлое течение заболевания, необходимость более интенсивного лечения.



Одно, что характеризует вирус H3N2, что после перенесенного острого периода может быть продолжительным кашель. Продолжительность кашля более 3 недель более характерна для циркулирующего в настоящее время вируса H3N2, чем для вирусов гриппа другого типа», - отметил Иване Чхаидзе в «Медиацентре Мтавари».





