У здания Администрации правительства Грузии проходит акция «Чем вы нас травили?»

05.12.2025 20:11





Участники акции также призывают соответствующие ведомства начать расследование.



По заявлениям собравшихся, на фоне расследования BBC, обязательно должен быть обнародован перечень тех химических веществ, которые, по их словам, применялись против участников протеста.



«После акций в декабре 2024 года у десятков тысяч демонстрантов отмечались одни и те же, странные симптомы в результате воздействия химических смесей, которыми сотрудники правоохранительных органов пытались ограничить свободу выражения. Многие из них обратились в медицинские учреждения, где было зафиксировано множество неопределенных изменений, в том числе и в анализах крови», - заявил один из участников акции.





