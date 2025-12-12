Первый канал Грузии посетили представители EBU

Представители Европейского вещательного союза (EBU) посетили Общественный вещатель Грузии в рамках проведения детского «Евровидения».



Представителей EBU встретила генеральный директор Общественного вещателя Тинатин Бердзенишвили вместе с представителями менеджмента.



Гости из Европейского вещательного союза осмотрели новое здание Первого канала, студии новостей, радио и различных передач, а также ознакомились с работой сотрудников.



Как отметила Бердзенишвили, представители EBU и руководители зарубежных телекомпаний высоко оценили новое здание Первого канала.



«Менеджмент Европейского вещательного союза, руководители различных телекомпаний, генеральные директора, продюсерские команды приехали в рамках детского «Евровидения». Все постепенно приходят посмотреть наше новое здание, поскольку оно действительно является своеобразной инсталляцией, примером для региона и не только. У многих европейских телеканалов нет такой инфраструктуры, какая есть сейчас в Грузии. Мы очень гордимся комментариями, которые получаем. Это одна из лучших оценок для нашей телерадиоиндустрии», – сказала Тинатин Бердзенишвили.



По словам первого заместителя генерального директора и медиа-директора Европейского вещательного союза Жана-Филиппа Де Тендера, новое здание Общественного вещателя Грузии производит очень сильное впечатление.



«Я считаю, что это удивительное, впечатляющее здание, очень разумно спланированное. Это очень приятное место для работы, и я думаю, что творческие люди действительно заслуживают такого пространства. Эта среда вдохновляет их на создание ещё более красивых историй», – заявил Жан-Филипп Де Тендер.





