|
|
|
Первый канал Грузии посетили представители EBU
12.12.2025 19:08
Представители Европейского вещательного союза (EBU) посетили Общественный вещатель Грузии в рамках проведения детского «Евровидения».
Представителей EBU встретила генеральный директор Общественного вещателя Тинатин Бердзенишвили вместе с представителями менеджмента.
Гости из Европейского вещательного союза осмотрели новое здание Первого канала, студии новостей, радио и различных передач, а также ознакомились с работой сотрудников.
Как отметила Бердзенишвили, представители EBU и руководители зарубежных телекомпаний высоко оценили новое здание Первого канала.
«Менеджмент Европейского вещательного союза, руководители различных телекомпаний, генеральные директора, продюсерские команды приехали в рамках детского «Евровидения». Все постепенно приходят посмотреть наше новое здание, поскольку оно действительно является своеобразной инсталляцией, примером для региона и не только. У многих европейских телеканалов нет такой инфраструктуры, какая есть сейчас в Грузии. Мы очень гордимся комментариями, которые получаем. Это одна из лучших оценок для нашей телерадиоиндустрии», – сказала Тинатин Бердзенишвили.
По словам первого заместителя генерального директора и медиа-директора Европейского вещательного союза Жана-Филиппа Де Тендера, новое здание Общественного вещателя Грузии производит очень сильное впечатление.
«Я считаю, что это удивительное, впечатляющее здание, очень разумно спланированное. Это очень приятное место для работы, и я думаю, что творческие люди действительно заслуживают такого пространства. Эта среда вдохновляет их на создание ещё более красивых историй», – заявил Жан-Филипп Де Тендер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна