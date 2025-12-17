Паралимпийский комитет объявил имена лучших параспортсменов 2025 года

Паралимпийский комитет Грузии провёл итоговое мероприятие 2025 года.



Были определены победители в номинациях «лучшая команда года», «лучший тренер», рекордсмены мира и Европы, лучший параспортсмен среди мужчин и женщин, а также специальная награда была вручена Ассоциации спортивной медицины.



Звание лучшей команды 2025 года было присвоено сборной по парадзюдо, а лучшим тренером стал главный тренер сборной по парадзюдо Леван Кочиев. За установление мировых и европейских рекордов были награждены парапауэрлифтер Акакий Джинчарадзе и незрячий парапауэрлифтер Мириан Огнадзе. Специальную награду в области спортивной медицины получил Зураб Кахабришвили.



Лучшим параатлетом 2025 года среди мужчин стал Зураб Калдани, а лучшей параатлеткой среди женщин — Нина Тибилашвили.



В мероприятии принял участие министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе.





