Еве Шашиашвили, задержанной по делу 4 октября, вместо содержания под стражей был назначен залог
31.12.2025 19:34
Задержанной в связи с событиями 4 октября Еве Шашиашвили мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на залог. Суд обязал Еву Шашиашвили внести залог в размере 5 000 лари.
С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратилась прокуратура. Как известно, сторона защиты сама предоставила государственному обвинению документацию, связанную с состоянием здоровья Евы Шашиашвили, после чего прокуратура изменила требование о содержании под стражей на требование о залоге.
На сегодняшнем судебном заседании Ева Шашиашвили участвовала дистанционно. Она покинет Руставское женское пенитенциарное учреждение после прохождения соответствующих процедур.
Еве Шашиашвили предъявлено обвинение по статье 19-222, часть 2, подпункт «а» Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата стратегического и особо важного объекта, совершённая группой), а также по статье 225, часть 2 (участие в групповом насилии), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ева Шашиашвили признаёт вину.
