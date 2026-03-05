Жители Ахалгори сообщают о проблемах со въездом в остальную часть Грузии

05.03.2026 12:57





Жители Ахалгори жалуются на проблемы с пересечением разделительной линии пункт пропуска «Раздахан». С начала 2026 года более половины обратившихся за продлением т.н. пропусков получили отказ или столкнулись с затягиванием сроков рассмотрения заявлений, сообщает редакция «Сапы».



Причиной отказа, как утверждают заявители, ответственные за выдачу пропусков органы называют «трудоустройство граждан в государственных бюджетных организациях».



Между тем, местные жители отмечают, что запрет на въезд на подконтрольную официальному Тбилиси территорию «распространяется только на государственных гражданских служащих (за исключением экстренных случаев или служебной необходимости)».



«Под запрет не должны попадать работники бюджетной сферы, не являющиеся госслужащими: медики, технический персонал, водители и другие специалисты. Однако на практике ограничения применяются к гораздо более широкому кругу лиц», — цитирует местных жителей «Сапа».



Жители Ахалгорского района находятся в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Это решение стало ответом на установку грузинского полицейского поста близ сел Чорчана и Цнелиси.



С 2022 года пункты пропуска работают с 20-го по 30-е число каждого месяца. Однако не у всех жителей есть т.н. разрешения для выезда на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





