Цхинвали: ЕС пытается добиться от Сирии отмены признания «Южной Осетии»

21.07.2026 17:44





В Цхинвали недовольны попыткой ЕС оказать давление на Сирию с тем, чтобы Дамаск пересмотрел решение и отозвал признание оккупированных регионов Грузии «независимыми государствами».



Де-факто МИД Цхинвали заявил, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела Сирии.



«Евросоюз, который на словах декларирует приверженность принципам международного права и уважения государственного суверенитета, на деле пытается диктовать независимой Сирии, какие внешнеполитические решения ей принимать, а какие — аннулировать», — отмечают в оккупированном регионе Грузии.



В Цхинвали напомнили, что решение Сирии о признании в 2018 году было принято «в соответствии с нормами международного права» и не подлежит пересмотру под внешним давлением. Кроме того, на подконтрольной России части Грузии попытки Брюсселя повлиять на этот вопрос считают «бесперспективными и контрпродуктивными».



Цхинвали призвал ЕС обратить внимание на причины, которые, по мнению де-факто властей, привели к признанию т.н. независимости «Южной Осетии», обвинив Тбилиси в агрессивной политике во время событий августа 2008 года.



Напомним, со своей стороны так называемая Южная Осетия — Цхинвальский регион Грузии, Самачабло, — провозгласила т.н. независимость от Грузии в начале 1990-х годов. А после российско-грузинской войны августа 2008 года ее «независимость» признала Россия. Далее к ней присоединились Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия (всего 5 государств-членов ООН — ред.).



Тувалу признало регион Грузии в 2011 году, но отозвало свое признание в 2014 году. Вануату также ранее заявляло о признании, но позже подтвердило поддержку территориальной целостности Грузии.



Большинство государств мира, включая страны ЕС, США и Грузию, не признают оккупированные регионы Грузии независимыми государствами и рассматривают их как часть территории Грузии.



Эта позиция регулярно подтверждается резолюциями Генассамблеи ООН и заявления ЕС.





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