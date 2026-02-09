«Грузовой двор» Батуми выставили на продажу: 10 гектаров земли за почти 60 млн лари

09.02.2026 12:16





Дочерняя компания «Грузинской железной дороги» — ООО GR Property Management — выставила в Батуми на продажу 10 гектаров земли (107 586 кв. м) вместе с расположенными на ней зданиями и сооружениями. Объект продаётся тремя лотами и расположен между улицами Гагарина и Хахули. Территория известна как «Батумский грузовой двор».



Имущество уже один раз выставляли на электронный аукцион: торги стартовали 21 января 2026 года и завершились 4 февраля безрезультатно — покупателей не нашлось. По устоявшейся практике, объект, вероятно, будет повторно выставлен на аукцион со сниженной ценой.



Цена и условия



Стартовая цена всех трёх участков: 59 712 497 лари

Цена за 1 кв. м: 551 лари

Шаг аукциона: 10 000 лари



Согласно условиям аукциона, покупатель может оплатить объект за счёт ипотечного кредита, но только при наличии предварительного письменного согласия продавца. Для этого необходимо подать письменное заявление не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока оплаты оставшейся суммы.



Ограничения для покупателя



В течение до 6 месяцев после подписания договора продавец — ООО GR Property Management — сохраняет право бесплатного пользования объектом.



До полной оплаты стоимости запрещено сносить здания и сооружения без согласия продавца.

До выполнения всех условий аукциона размещение новых построек возможно только после предварительного согласования проекта с АО «Грузинская железная дорога».





ООО GR Property Management основано в 2009 году и на 100% принадлежит АО «Грузинская железная дорога». Компания управляет непрофильными активами железной дороги и занимается их коммерческим использованием.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





