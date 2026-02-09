Германия начала отказывать грузинским импортерам в приобретении автомашин - источники

Ряд европейских стран, включая Германию, приостановили продажу различных видов техники гражданам Грузии. В этот список входят как легковые и грузовые автомобили, так и различное оборудование. Об этом изданию «Гуриис Моамбе» неофициально сообщила одна из грузинских компаний-импортеров, занимающаяся закупкой автомобилей в Германии.



Причина – экспорт большого количества техники из Грузии в Россию, а ограничения связаны с дальнейшим ужесточением санкций, введенных Европейским союзом против России.



Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, во многих случаях закупки в европейских странах осуществляются российскими компаниями, минуя грузинских импортеров, однако дополнительная проблема заключается в том, что российские компании используют специальные коды, присвоенные Грузии, которые они получили с помощью влиятельных лиц в Грузии.



Таким образом, в европейских странах это фиксируется как закупка Грузией и до сих пор не подпадало под санкции, хотя, как сообщают, сегодня впервые немецкими компаниям было отказано в закупках грузинским импортерам — скорее всего, предлогом послужила переправка закупленной продукции в Россию.



На данный момент неизвестно, какие еще страны, кроме Германии, приняли аналогичное решение.





