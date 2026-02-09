Охранник крепости Рабати обнаружен мертвым

09.02.2026 14:03





У крепости Рабати в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), в рабочей комнате, мертвым найден сотрудник Департамента охранной полиции Т.О. 1985 года рождения.



Согласно предварительной информации МВД Грузии и прокуратуры, во время исполнения служебных обязанностей он ранил себя, выстрелив из огнестрельного оружия.



«В результате полученных повреждений сотрудник Департамента охранной полиции скончался на месте».



Расследование проводится прокуратурой по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.



Источник: SOVA

