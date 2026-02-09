Грузинские путешественники потратили за границей 2,4 миллиарда лари в 2025 году

По данным Национальной службы статистики, в 2025 году с территории Грузии было зафиксировано 2,9 млн выездов резидентов Грузии за границу, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшая доля выездов — 43,5% — пришлась на путешественников в возрасте 31–50 лет.



Согласно данным «Грузстата», из указанного числа количество визитов, совершённых резидентами Грузии за границу, составило 2,2 млн, что на 0,1% меньше, чем в 2024 году.



В то же время, по отчёту ведомства, в прошлом году резидентами Грузии было совершено 1,5 млн визитов туристического типа за границу, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Большинство визитов — 47,0% — осуществили резиденты Грузии в возрасте 31–50 лет, а доля визитов, совершённых женщинами, составила 46,4% от общего числа визитов.



В 2025 году наибольшее количество визитов (36,1%) было совершено с целью посещения друзей и родственников. Основными направлениями визитов стали Турция и Российская Федерация — 836,0 тыс. и 367,3 тыс. визитов соответственно.



Среднее количество ночёвок за одну поездку в 2025 году составило 6,97 ночи, что на 0,1% меньше, чем в предыдущем году (6,98 ночи). 98,1% визитов носили повторный характер.



Расходы, понесённые в ходе визитов в 2025 году, составили 2,4 млрд лари, что на 5,9% больше, чем годом ранее. Средние расходы на один визит по сравнению с 2024 годом выросли на 6,0% и составили 1 068,6 лари.





