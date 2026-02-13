Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Нацбанк Грузии начнет диверсифицировать резервы в юанях


13.02.2026   18:59


Национальный банк Грузии получил возможность торговать на Китайском межбанковском рынке облигаций (China Interbank Bond Market, CIBM). Об этом сообщили в пресс-службе НБГ.

Доступ к CIBM обеспечил меморандум с Центральным банком Китая. Нацбанк Грузии уже открыл счета в китайском ЦБ и депозитарных структурах рынка.

"Доступ к этому рынку улучшит инвестиционные возможности Национального банка Грузии и будет способствовать диверсификации портфеля международных резервов и повышению эффективности процесса управления рисками", — заявила глава НБГ Натия Турнава.

Резервы Нацбанка Грузии сейчас составляют около $6,2 млрд. Большая часть хранится в долларах США, остальная – в евро, золоте, SDR и канадских долларах. Пока ничего из этих резервов не инвестировано в китайские облигации.

Однако решение Нацбанка уже вызвало критику. Экономист, бывший глава Нацбанка Роман Гоциридзе считает, что перевод части резервов в китайские активы – это шаг в сторону дистанцирования Грузии от Запада.

"Каждый шаг, который «Грузинская Мечта» предприняла в последние годы, является прямой копией российских законов и действий», – написал Гоциридзе в Facebook.

В Нацбанке на критику отвечают, что инвестиции в китайские облигации нужны для повышения эффективности управления рисками.


