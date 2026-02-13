Bloomberg: в Европе обсуждают собственное ядерное сдерживание, не имея уверенности в США

13.02.2026 18:56





Группа европейских стран якобы начали обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.



Об этом говорится в публикации Bloomberg на основе общения с источниками, пишет "Европейская правда".



Европейские столицы якобы начали впервые со времен холодной войны осторожно обсуждать собственные варианты ядерного сдерживания, в которых они бы не зависели от США, имея рядом враждебную Россию с крупнейшим в мире ядерным арсеналом.



Собственное ядерное оружие среди европейских государств имеют только Франция и Великобритания.



Европейские страны с их научным и экономическим потенциалом теоретически имеют возможность получить ядерное оружие, если бы захотели – но это означало бы нарушение существующих международных договоров, а также огромные расходы, непосильные для многих стран.





Британия и Франция вместе тратят на обслуживание своего ядерного арсенала около 12 млрд долларов ежегодно – для Швеции это более чем половина ее немалого оборонного бюджета.



Для Британии и Франции распространение "ядерного зонтика" на европейских союзников означало бы принятие риска, что они могут оказаться под ударом, когда заступятся за них. Также это может вызвать внутренние нарекания из соображений, что за содержание ядерного арсенала платят французские и британские налогоплательщики.



Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году. Однако, по словам источников, произойдет это не во время Мюнхенской конференции по безопасности, а позже во Франции.



По словам источников, привлеченные к обсуждениям чиновники крайне осторожно взвешивают, какой сигнал увидит в их действиях Россия.



Дискуссии проходят в двусторонних или трехсторонних форматах "между странами, между которыми есть большое доверие" и "на очень глубинном военном уровне", утверждают собеседники. В основном это страны, где сейчас есть американские силы, которые географически приближены к РФ и испытывают непосредственную угрозу.



Опрос показал, что среди жителей ряда европейских стран нет единства в вопросе возможного создания своей собственной системы ядерного сдерживания, чтобы уменьшить зависимость от США.



Весной 2025 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы Польша имела доступ к французскому "ядерному зонтику".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





