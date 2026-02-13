Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Берекашвили: Когда мы говорим, что наценка в секторе составляет 86%, компонент НДС тут вообще не входит - главная проблема не в этом


13.02.2026   21:53


Когда мы говорим, что наценка в секторе составляет 86%, компонент НДС тут вообще не входит - главная проблема не в этом, - заявил журналистам глава временной комиссии по изучению цен Шота Берекашвили после заседания. По его словам, цель властей - чтобы процесс протекал правильно.

«Мы хотим добиться существенной коррекции. Когда мы входим в оценки и говорим, что наценка в секторе составляет 86%, компонент НДС тут вообще не входит. Делать на это акцент… Главная проблема не в этом. Главная проблема, чтобы структурно сам сектор функционировал правильно, как функционирует страна, подобная Грузии. Мы хотим этого достичь.

Наша цель - чтобы процесс протекал правильно. Мы сможем идентифицировать проблему в секторе. Затем будем знать верный диагноз, почему это происходит. Мы проведем соответствующую аналитику. Подобные проблемы существовали и в других странах. Существуют конкретные механизмы, в результате задействования которых мы придем к ощутимому результату и добьемся того, что произойдет коррекция цен к снижению. Это произойдет таким образом, что улучшит рыночную конкуренцию. Это также будет приемлемо для бизнеса и, самое главное, потребитель получит лучшую цену», - сказал Берекашвили.


