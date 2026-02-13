Посол Германии о Папуашвили: почти полжизни на немецкой зарплате

13.02.2026 22:39





Посол Германии в Тбилиси Питер Фишер заявил, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел почти половину жизни «на содержании» немецкого правительства. Так дипломат прокомментировал в интервью агентству IPN критику в свой адрес со стороны правительства «Грузинской мечты».



«Я хорошо знаком с господином Папуашвили… Согласно Википедии, он учился в Германии четыре года по стипендии федерального правительства, а затем 17 лет работал в GIZ – техническом агентстве, реализующем проекты немецкого сотрудничества в области развития. Подавляющее большинство проектов GIZ в Грузии финансируются федеральным правительством Германии. Таким образом, четыре плюс семнадцать – это 21 год, когда господин Папуашвили находился на немецкой зарплате. Насколько мне известно, ему 48 лет. 21 год из 48 – я не имею по этому поводу каких-либо особых комментариев», – отметил Фишер.



Немецкий дипломат неоднократно публично критиковал грузинские власти за отход от демократических принципов и выражал поддержку участникам протестов в Тбилиси, что в «Грузинской мечте» расценивали как вмешательство во внутренние дела страны. Папуашвили обвинял посла в поддержке «экстремистских групп» и поощрении насилия. Он утверждал, что немецкое правительство якобы пыталось через НПО спонсировать революционные сценарии и смену власти в Грузии.





