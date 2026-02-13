В Абаша и Самтредиа выявлены нелегальные бойни

Инспекторы Национального агентства продовольствия обнаружили факты забоя животных без ветеринарного контроля в Абаше и Самтредии.



В Абаше (ул. Гамсахурдиа №116) физическое лицо осуществляло забой животных для дальнейшей продажи в обход официальной бойни, с грубым нарушением санитарно-гигиенических норм и требований безопасности пищевой продукции. Мясо сомнительного происхождения было опечатано, нарушитель оштрафован.



В Самтредии (3-й переулок Дидгори №17) на нелегальной бойне были выявлены критические и некритические нарушения. Объект работал без обязательного признания со стороны агентства и без регистрации в реестре экономической деятельности. Предприятие оштрафовано, производственный процесс приостановлен.



Забой животных без ветеринарного надзора представляет угрозу для здоровья и жизни людей, увеличивает риск распространения зоонозных заболеваний (сибирская язва, бруцеллёз и др.) и пищевых отравлений. Агентство призывает граждан не осуществлять забой животных на самовольно оборудованных бойнях.





