Делегация посольства Великобритании посетила морской порт Батуми

13.02.2026 22:38





13 февраля 2026 года руководство морского порта Батуми и нефтяного терминала Батуми провело рабочую встречу с делегацией посольства Великобритании в Грузии.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнёрства, а также перспективы развития портовой инфраструктуры и расширения сотрудничества.



Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между предприятиями АО «KazTransOil», работающими в Грузии, и британскими компаниями.



Участники встречи рассмотрели возможности углубления деловых связей и реализации совместных инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и развитие долгосрочного партнёрства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





