Делегация посольства Великобритании посетила морской порт Батуми
13.02.2026 22:38
13 февраля 2026 года руководство морского порта Батуми и нефтяного терминала Батуми провело рабочую встречу с делегацией посольства Великобритании в Грузии.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнёрства, а также перспективы развития портовой инфраструктуры и расширения сотрудничества.
Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между предприятиями АО «KazTransOil», работающими в Грузии, и британскими компаниями.
Участники встречи рассмотрели возможности углубления деловых связей и реализации совместных инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и развитие долгосрочного партнёрства.
