Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация посольства Великобритании посетила морской порт Батуми


13.02.2026   22:38


13 февраля 2026 года руководство морского порта Батуми и нефтяного терминала Батуми провело рабочую встречу с делегацией посольства Великобритании в Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического партнёрства, а также перспективы развития портовой инфраструктуры и расширения сотрудничества.

Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между предприятиями АО «KazTransOil», работающими в Грузии, и британскими компаниями.

Участники встречи рассмотрели возможности углубления деловых связей и реализации совместных инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и развитие долгосрочного партнёрства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна