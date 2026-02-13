Пресс-секретарь ЕС об инициативе «Мечты»: это законодательство противоречит фундаментальным правам

Предложенные изменения знаменуют дальнейшую эскалацию усилий властей Грузии резко ограничить гражданское и демократическое пространство страны, - об этом заявил пресс-спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль Ануни, отвечая на вопрос «Евроскопа».



Вопрос касался встречи посла ЕС в Грузии Павла Герчинского в Министерстве иностранных дел, а также того, какие шаги предпримет ЕС в случае принятия недавних законодательных поправок, инициированных «Грузинской мечтой».



«Посол ЕС прямо поднял с властями Грузии обеспокоенность ЕС. Если эти меры будут приняты, это еще больше подавит основные демократические свободы. Это законодательство будет противоречить фундаментальным правам, европейским и международным стандартам. Это будет еще одной демонстрацией того, что власти Грузии отворачиваются от пути страны к ЕС, что явно противоречит обещаниям, данным грузинскому народу. Что касается нас, Евросоюза, мы всегда продолжим поддерживать грузинский народ, власти Грузии должны вернуться на демократический путь. Что касается санкций, мы последовательны в реагировании, и все варианты по-прежнему на столе. Мы сократили наши политические контакты, прекратили оказывать помощь в пользу властей Грузии и приостановили безвизовый режим для грузинских дипломатов, должностных лиц и их семей», - отметил пресс-спикер.



Напомним, посол ЕС Павел Герчинский встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили. По информации представительства ЕС, целью встречи было выражение «серьёзной обеспокоенности» Евросоюза в связи с недавно представленным пакетом поправок к Закону Грузии «О грантах» и связанным с ним законодательным актам. Согласно пресс-релизу, посол ЕС отметил, что в случае утверждения поправки могут напрямую и негативно повлиять на работу дипломатических миссий, действующих в Грузии, что противоречит положениям и принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях.





