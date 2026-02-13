Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили: Большое спасибо Зорану Милановичу за его визит


13.02.2026   21:54


«Большое спасибо моему коллеге Зоран Миланович и его супруге Саня Мусич Миланович за визит, за уважение к нашей стране. Надеемся, что ещё не раз встретимся и у нас будет возможность вывести сотрудничество между Хорватией и Грузией на самый высокий уровень», — написал в социальной сети президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Как отмечает Кавелашвили, официальный визит президента Республики Хорватия в Грузию завершился.

«Сегодня завершился официальный визит президента Республики Хорватия Зорана Милановича и его супруги Сани Мусич Миланович в Грузию. Мы с супругой были рады познакомиться с господином Зораном и госпожой Саней. Надеемся, что ещё не раз встретимся и у нас будет возможность вывести сотрудничество между Хорватией и Грузией на самый высокий уровень. Большое спасибо моему коллеге и его супруге за визит и за уважение к нашей стране», — написал Михаил Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна