Кавелашвили: Большое спасибо Зорану Милановичу за его визит

13.02.2026 21:54





«Сегодня завершился официальный визит президента Республики Хорватия Зорана Милановича и его супруги Сани Мусич Миланович в Грузию. Мы с супругой были рады познакомиться с господином Зораном и госпожой Саней. Надеемся, что ещё не раз встретимся и у нас будет возможность вывести сотрудничество между Хорватией и Грузией на самый высокий уровень. Большое спасибо моему коллеге и его супруге за визит и за уважение к нашей стране», — написал Михаил Кавелашвили.





