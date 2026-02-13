|
США заявили о стремлении к конструктивным отношениям с Грузией
13.02.2026 19:00
Соединённые Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с Грузией. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Госдепартамента США на запрос издания Netgazeti.
Журналисты поинтересовались, как текущие отношения между Грузией и Ираном могут повлиять на грузино-американские связи и на более широкие региональные политические процессы.
В ответе Госдепартамента отмечается:
США на протяжении 33 лет являются надёжным партнёром Грузии и грузинского народа и остаются твёрдым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.
Вашингтон подчёркивает, что заинтересован в конструктивных отношениях с Тбилиси.
Также в заявлении говорится, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве президента Трампа, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может внести свой вклад в этот процесс и получить выгоду от стабильности и процветания в регионе.
США намерены продолжать диалог с правительством Грузии по вопросам, влияющим на двусторонние отношения и политическую ситуацию в стране.
Кроме того, Вашингтон будет оценивать конкретные шаги, которые грузинские власти могут предпринять для укрепления и продвижения отношений между двумя странами.
