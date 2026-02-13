США заявили о стремлении к конструктивным отношениям с Грузией

13.02.2026 19:00





Соединённые Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с Грузией. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Госдепартамента США на запрос издания Netgazeti.



Журналисты поинтересовались, как текущие отношения между Грузией и Ираном могут повлиять на грузино-американские связи и на более широкие региональные политические процессы.



В ответе Госдепартамента отмечается:



США на протяжении 33 лет являются надёжным партнёром Грузии и грузинского народа и остаются твёрдым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.



Вашингтон подчёркивает, что заинтересован в конструктивных отношениях с Тбилиси.



Также в заявлении говорится, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве президента Трампа, открывает трансформационные возможности для всего Южного Кавказа. Грузия может внести свой вклад в этот процесс и получить выгоду от стабильности и процветания в регионе.



США намерены продолжать диалог с правительством Грузии по вопросам, влияющим на двусторонние отношения и политическую ситуацию в стране.



Кроме того, Вашингтон будет оценивать конкретные шаги, которые грузинские власти могут предпринять для укрепления и продвижения отношений между двумя странами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





