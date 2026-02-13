|
Грузинские пограничники приняли участие в операции НАТО в Турции
13.02.2026 19:00
11 сотрудников тактических подразделений Пограничной полиции и Департамента береговой охраны МВД Грузии участвовали в морской операции НАТО «Морской страж» (Operation Sea Guardian), проходившей на территории Турецкой Республики. Об этом сообщает Пограничная полиция Грузии.
Операция «Sea Guardian 26-1» проводилась с 21 января по 9 февраля текущего года.
Согласно информации ведомства, 21 ноября 2025 года между МВД Грузии и Генштабом Министерства обороны Турции был подписан технический меморандум. На его основании, по приглашению турецкой стороны, абордажная группа береговой охраны Грузии получила право участвовать в операции НАТО.
В ходе миссии 11 сотрудников грузинской тактической группы были размещены на турецком фрегате «TCG Gaziantep (F-490)», где совместно со спецподразделениями ВМС Турции участвовали в учениях.
Operation Sea Guardian — единственная постоянная морская операция НАТО в сфере безопасности. Её задачи включают борьбу с терроризмом на море, обеспечение безопасного судоходства, развитие потенциала морской безопасности, мониторинг ситуации в акватории, а также обмен информацией и взаимодействие с союзниками и партнёрами Альянса.
