Дилеры предупреждают о росте цен на машины из-за новых ограничений по импорту в Грузии

Автоимпортеры прогнозируют рост цен на подержанные автомобили в Грузии на фоне планируемого запрета на ввоз легкового транспорта старше шести лет.



«Это приведет к росту цен – меньше потребителей будут приобретать автомобили [заграницей], а старый изношенный автопарк [внутри страны] станет дороже. Поэтому у нас есть сомнения в правильности этого решения, особенно учитывая, что с отраслью, ассоциацией и компаниями этот вопрос не согласовывался», – заявил глава Ассоциации автоимпортеров Грузии Алекси Нониадзе в комментарии bm.ge.



Хотя новые ограничения формально не распространяются на автомобили, ввозимые для реэкспорта, Нониадзе считает, что влияние на этот сегмент будет «весьма существенным». По его словам, нередко машины, завезенные для дальнейшей перепродажи за границу, остаются в Грузии, и заранее спрогнозировать, удастся ли их реализовать на внешних рынках, практически невозможно.



Он также сомневается, что запрет приведет к заметному обновлению автопарка и улучшению экологической ситуации. В качестве аргумента Нониадзе привел регуляции, вступившие в силу в 2024 году, когда власти запретили ввоз и регистрацию легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года, в рамках перехода на стандарт Евро-5.



«В 2013 году запрет на автомобили старше определенного года не улучшил экологию и не обновил автопарк. Сегодня мы увидим тот же эффект», – сказал он.



Согласно решению правительства, с 1 апреля 2026 года в Грузии запретят ввоз, а также первичную и временную регистрацию легковых автомобилей категории M1 старше шести лет. Исключение сделают для машин, перевозка которых началась до этой даты, а также для автомобилей, уже ввезенных в страну. Их зарегистрируют по действующим правилам. Ограничения не коснутся транспорта, ввозимого для реэкспорта или транзита без права регистрации в Грузии, а также электромобилей.



Власти объясняют ужесточение правил необходимостью улучшить экологическую ситуацию и повысить безопасность дорожного движения. Среди причин также называют быстрый рост автопарка.



По данным на конец 2025 года, в Грузии зарегистрировано 1 914 908 автомобилей. Только за последний год на учет поставили 124 321 машину. При этом 80,4% автопарка составляют автомобили старше десяти лет.



В 2025 году импорт легковых автомобилей в страну вырос на 11,5% – в Грузию ввезли 234 190 машин общей стоимостью почти 3,9 млрд долларов. Одновременно из страны реэкспортировали 111 265 автомобилей на 2,8 млрд долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.





