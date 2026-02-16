Компании, зарегистрированные до 1 января 2022 года, должны обновить свою выписку из реестра

Компании, зарегистрированные в Грузии до 1 января 2022 года, должны обновить свою выписку из реестра до 31 марта 2026 года в соответствии с требованиями Закона о предпринимателях.



Если компании не обновят свои регистрационные данные, их регистрация будет приостановлена ​​с 1 апреля 2026 года.



Срок уже переносился — в прошлый раз требование должно было вступить в силу 1 апреля 2025 года, но было продлено на один год, так как большинство компаний не обновили данные.



Приостановка регистрации тысяч предприятий может негативно сказаться на налоговых поступлениях государства, отмечает бизнес-портал BM.ge.



Пока неизвестно, будет ли правительство снова откладывать требование. Данных от Минюста по статистике обновления данных компаниями в реестре пока нет.





