Глава НБГ встретилась с представителями миссии МВФ по технической помощи

02.03.2026 15:14





Президент Национальный банк Грузии Натия Турнава встретилась с представителями миссии Международного валютного фонда по технической помощи.



По информации Национального банка, обсуждались вопросы дальнейшего развития рамок проведения монетарных операций банка. В частности, совершенствование рамок обеспечения, используемого при операциях по управлению ликвидностью, и соответствующее управление рисками.



«Особое внимание было уделено шагам, которые способствуют улучшению ликвидности на рынках лари и казначейских обязательств, а также повышению эффективности механизма передачи монетарной политики, особенно в контексте развития рынка репо.



Примечательно, что миссия МВФ по технической помощи с 18 февраля текущего года провела интенсивные продуктивные встречи с различными департаментами Национального банка Грузии, представителями Министерства экономики и финансов, а также с руководителями пенсионного агентства и казначейских служб ведущих коммерческих банков.



Президент Национального банка поблагодарила миссию МВФ за техническую помощь и поддержку. Как отметила Натия Турнава, для Национального банка важно сотрудничество с МВФ в направлении постоянного совершенствования рамок проведения монетарных операций и укрепления устойчивости финансовой системы. Также было подчеркнуто, что после получения рекомендаций Национальный банк совместно с партнёрами разработает приоритеты и последовательный план действий.



Во встрече также участвовали первый вице-президент Национального банка Грузии Екатерине Микабадзе и руководители различных подразделений Национального банка», — отмечается в информации Национального банка.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





