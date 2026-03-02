Преподавательский состав ТГУ требует прекращения реформы и восстановления автономии университета

Часть профессорско-преподавательского состава Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили распространила заявление с требованием прекратить реформу Министерства образования и восстановить институциональную автономию университетов.



Как заявила ассоциированный профессор ТГУ Тинатин Мачарашвили во дворе первого корпуса университета, установление квот является применением государством «мягкой силы» для управления университетами, что нарушает их автономию.



«Сегодня, 2 марта, в Тбилисском государственном университете имени Ив. Джавахишвили начался учебный процесс. Университет встретил его совершенно неподготовленным, что вызвано текущими изменениями в системе образования. Годовой бюджет университета определяется количеством принимаемых студентов, что, в свою очередь, влияет на качество обучения. Академическому сообществу неизвестно, на каких принципах будет основана новая модель финансирования. Если ранее ежегодное финансирование на одного студента составляло 2250 лари, а заработная плата преподавателей различных факультетов была связана с числом студентов, то в условиях отмены грантовой системы сегодня непонятно, какой объём финансирования будет установлен на одного студента. Соответственно, окончательный уточнённый бюджет ТГУ на 2026 год неизвестен академическому персоналу.



Постановлением правительства Грузии от 26 февраля этого года для Тбилисского государственного университета были упразднены исторически сложившиеся традиционные направления, а по специальностям стратегического значения для государства резко сокращено количество принимаемых студентов. Определение квот на приём студентов относится к компетенции академического самоуправления университета, а не органов исполнительной власти. В соответствии со статьями 21 и 10¹ Закона Грузии »О высшем образовании», академический совет университета является высшим представительным органом, принимающим решения по основным вопросам образовательной деятельности. Тот же принцип отражён в пункте »б» статьи 8-й Устава ТГУ. Следовательно, централизованное определение приёмных квот на уровне правительства или министерства противоречит принципу академической автономии университета и создаёт юридически проблемную практику.



Таким образом, установление квот и полное финансирование являются применением государством »мягкой силы» для управления университетами, что нарушает автономию университета, гарантированную статьёй 27-й Конституции Грузии. Представители сферы образования требуют прекратить реформу и восстановить институциональную автономию университетов», - говорится в заявлении.





