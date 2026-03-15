Глава Минрегиона ознакомился с инфраструктурными проектами в Квемо Картли

15.03.2026 17:05





Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе ознакомился на месте с текущими и завершёнными инфраструктурными проектами в регионе Квемо Картли.



В Марнеульском муниципалитете министр посетил строительство современной очистной станции системы водоотведения.



Проект реализует Объединённая компания водоснабжения Министерства инфраструктуры.



После ввода в эксплуатацию очистное сооружение значительно снизит воздействие на окружающую среду, обеспечит надлежащую очистку сточных вод и защиту экосистемы.



Проект реализуется за счёт государственного бюджета и кредита Азиатского банка развития (ADB). Его стоимость составляет около 30 млн лари.





