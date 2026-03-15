Глава Минрегиона ознакомился с инфраструктурными проектами в Квемо Картли
15.03.2026 17:05
Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе ознакомился на месте с текущими и завершёнными инфраструктурными проектами в регионе Квемо Картли.
В Марнеульском муниципалитете министр посетил строительство современной очистной станции системы водоотведения.
Проект реализует Объединённая компания водоснабжения Министерства инфраструктуры.
После ввода в эксплуатацию очистное сооружение значительно снизит воздействие на окружающую среду, обеспечит надлежащую очистку сточных вод и защиту экосистемы.
Проект реализуется за счёт государственного бюджета и кредита Азиатского банка развития (ADB). Его стоимость составляет около 30 млн лари.
