Закарешвили: Рекомендации «Московского механизма» поражают своей строгостью

15.03.2026 18:00





Грузинский политолог и конфликтолог Паата Закарешвили в передаче Palitranews прокомментировал доклад «Московского механизма» и посоветовал всем ознакомиться с рекомендациями, отметив, что они поражают своей строгостью.



Закарешвили считает, что риски для «Грузинской мечты» настолько высоки, что, по его мнению, Конституционный суд не запретит оппозиционные партии.



«Это действительно важный и принципиальный отчёт. Хотя другие доклады тоже были принципиальными, этот можно назвать венцом всего — особенно в части рекомендаций. Оценки строгие, но подобные оценки давали и другие организации, включая Евросоюз. Здесь очень чётко прописаны инструменты реагирования, если «Грузинская мечта» не выполнит рекомендации», — отметил он.



Если «Грузинская мечта» не выполнит рекомендации, другие государства смогут через свои суды предъявлять претензии Грузии.



Реакция 24 стран впечатляет: они не собираются отступать, намерены взять документ в руки и использовать его как инструкцию, отмечает Закарешвили.



"Пока что меры направлены исключительно против «Грузинской мечты». Даже в части санкций подчёркнуто, что они должны касаться только лиц, совершивших преступления, то есть речь о всеобщих санкциях не идёт".



"Больше всего меня впечатлило и совпало по времени, что позавчера Литва подала в Гааге иск против Беларуси", — добавил Закарешвили.



По его словам, если Конституционный суд откажется упразднять партии и не согласится с истцом, это будет проявлением влияния «Московского механизма». "Так начнётся своего рода тест: насколько стороны будут готовы к диалогу", — подчеркнул Паата Закарешвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





