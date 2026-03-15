|
|
|
На дороге Гудаури-Коби временно запрещено движение всех видов транспорта
15.03.2026 18:13
По информации Департамента дорог Грузии, из-за повышенной лавиноопасности на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси временно запрещено движение всех видов транспорта.
Движение транспорта на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме, говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна