На дороге Гудаури-Коби временно запрещено движение всех видов транспорта

15.03.2026 18:13





По информации Департамента дорог Грузии, из-за повышенной лавиноопасности на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси временно запрещено движение всех видов транспорта.



Движение транспорта на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме, говорится в сообщении.







