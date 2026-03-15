Женщины в Грузии чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя по улицам ночью - GORBI

15.03.2026 17:19





Правительственные СМИ со ссылкой на исследование GORBI пишут, что женщины в Грузии чувствуют себя наиболее безопасно, гуляя по улицам ночью.



В GORBI утверждают, что по сравнению с США и многими странами Западной Европы в Грузии исторически фиксируется относительно низкий уровень уличной преступности и насильственных преступлений против незнакомых людей в общественных местах.



«В глобальном контексте, когда многие женщины по-прежнему ограничивают свою свободу передвижения из-за проблем безопасности, это является значительным социальным достижением, сохранению и укреплению которого должны способствовать как политики, так и общество», — говорится в исследовании GORBI, о котором сообщают правительственные СМИ.





