Президент Ассоциации рестораторов считает отказ от пластиковой посуды и бутылок поспешным и непроработанным
25.03.2026 19:10
Президент Ассоциации рестораторов Коте Габричидзе заявил, что запрет пластиковой посуды и бутылок приняли без консультаций с отраслью, а сама норма выглядит поспешной и недостаточно проработанной, сообщает Bpn.ge.
По его словам, в законе не учтены различия между видами пластика и особенности его применения в пищевой сфере, из-за чего регулирование может создавать проблемы для бизнеса.
Он также отметил, что отсутствие диалога с профессиональным сообществом приводит к принятию решений без учета практических последствий, тогда как в ряде случаев пластик используется как необходимый и безопасный материал, например, на массовых мероприятиях.
Габричидзе подчеркнул необходимость консультаций со специалистами и более детальной проработки норм до вступления закона в силу.
Напомним, с 1 июля 2026 года в заведениях общепита запретят подачу напитков в пластиковых бутылках, а с 1 февраля 2027 года — производство, импорт и продажу таких бутылок (кроме экспорта).
Кобахидзе заявил, что принято промежуточное решение и перед окончательным введением мер планируются консультации с представителями отрасли.
