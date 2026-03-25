В Аджарии проходит бесплатный скрининг к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом


25.03.2026   19:36


В регионе проходит акция интегрированного медицинского скрининга, в рамках которой жители могут бесплатно пройти обследования.

Акция продлится до 27 марта включительно.

Что входит:
Бесплатное тестирование и скрининг на:
▪️ туберкулёз
▪️ ВИЧ-инфекцию
▪️ гепатит C

Также предусмотрена консультация врача.

Обследования проводятся в мобильной амбулатории в рамках государственных программ.
▪️ 25 марта — Батуми, ул. Табидзе №2 (у поликлиники №4)
▪️ 26 марта — Кобулети, ул. Агмашенебели №114
▪️ 27 марта — Хелвачаури, у амбулатории Тхилнари

По данным Минздрава, в последние годы уровень выявления туберкулёза снижается — в Аджарии за 2019–2025 годы число новых случаев уменьшилось на 53%.

Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего поражает лёгкие. В Грузии диагностика и лечение доступны в рамках государственных программ.


