В Аджарии проходит бесплатный скрининг к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом

25.03.2026 19:36





В регионе проходит акция интегрированного медицинского скрининга, в рамках которой жители могут бесплатно пройти обследования.



Акция продлится до 27 марта включительно.



Что входит:

Бесплатное тестирование и скрининг на:

▪️ туберкулёз

▪️ ВИЧ-инфекцию

▪️ гепатит C



Также предусмотрена консультация врача.



Обследования проводятся в мобильной амбулатории в рамках государственных программ.

▪️ 25 марта — Батуми, ул. Табидзе №2 (у поликлиники №4)

▪️ 26 марта — Кобулети, ул. Агмашенебели №114

▪️ 27 марта — Хелвачаури, у амбулатории Тхилнари



По данным Минздрава, в последние годы уровень выявления туберкулёза снижается — в Аджарии за 2019–2025 годы число новых случаев уменьшилось на 53%.



Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего поражает лёгкие. В Грузии диагностика и лечение доступны в рамках государственных программ.





