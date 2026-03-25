|
|
|
В Аджарии проходит бесплатный скрининг к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом
25.03.2026 19:36
В регионе проходит акция интегрированного медицинского скрининга, в рамках которой жители могут бесплатно пройти обследования.
Акция продлится до 27 марта включительно.
Что входит:
Бесплатное тестирование и скрининг на:
▪️ туберкулёз
▪️ ВИЧ-инфекцию
▪️ гепатит C
Также предусмотрена консультация врача.
Обследования проводятся в мобильной амбулатории в рамках государственных программ.
▪️ 25 марта — Батуми, ул. Табидзе №2 (у поликлиники №4)
▪️ 26 марта — Кобулети, ул. Агмашенебели №114
▪️ 27 марта — Хелвачаури, у амбулатории Тхилнари
По данным Минздрава, в последние годы уровень выявления туберкулёза снижается — в Аджарии за 2019–2025 годы число новых случаев уменьшилось на 53%.
Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и чаще всего поражает лёгкие. В Грузии диагностика и лечение доступны в рамках государственных программ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна