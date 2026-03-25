Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава НБГ Натия Турнава встретилась с миссией МВФ


25.03.2026   20:35


По сообщению Национального банка Грузии, миссия Международного валютного фонда начала рабочий визит в Грузию в рамках консультаций, предусмотренных статьей 4 Устава МВФ.

По информации Нацбанка Грузии, сегодня члены миссии встретились с президентом Национального банка Грузии Натией Турнава.

Она проинформировала членов миссии во главе с Алехандро Хайденбергом о макроэкономической ситуации, макроэкономических прогнозах и финансовой стабильности в стране.

«Особое внимание было уделено глобальным вызовам, включая текущую геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Было отмечено, что Грузия сталкивается с существующими вызовами на фоне сильных макроэкономических показателей. Вместе с тем, масштабы, интенсивность и продолжительность отражения этих процессов на грузинскую экономику в значительной степени зависят от дальнейшего развития событий. Цель нынешней миссии МВФ – обзор текущей макроэкономической ситуации в Грузии, фискальной и монетарной политики страны», – говорится в заявлении Национального банка.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна