Глава НБГ Натия Турнава встретилась с миссией МВФ

25.03.2026 20:35





По сообщению Национального банка Грузии, миссия Международного валютного фонда начала рабочий визит в Грузию в рамках консультаций, предусмотренных статьей 4 Устава МВФ.



По информации Нацбанка Грузии, сегодня члены миссии встретились с президентом Национального банка Грузии Натией Турнава.



Она проинформировала членов миссии во главе с Алехандро Хайденбергом о макроэкономической ситуации, макроэкономических прогнозах и финансовой стабильности в стране.



«Особое внимание было уделено глобальным вызовам, включая текущую геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Было отмечено, что Грузия сталкивается с существующими вызовами на фоне сильных макроэкономических показателей. Вместе с тем, масштабы, интенсивность и продолжительность отражения этих процессов на грузинскую экономику в значительной степени зависят от дальнейшего развития событий. Цель нынешней миссии МВФ – обзор текущей макроэкономической ситуации в Грузии, фискальной и монетарной политики страны», – говорится в заявлении Национального банка.







