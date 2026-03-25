Посол Швеции: Приговор Элене Хоштария это еще один пример правовых действий против оппозиции


25.03.2026   20:57


Приговор против оппозиционного лидера Элене Хоштария это еще один пример правовых действий против оппозиции, который вызывает вопросы, - написала в соцсети посол Швеции в Грузии Анна Либерг.

«Приговор против оппозиционного лидера Элене Хоштария это еще один пример правовых действий против оппозиции, который вызывает вопросы. Верховенство закона, пропорциональность и свобода выражения являются краеугольным камнем свободного и демократического общества», - пишет Либерг.

Напомним, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария признана виновной по делу о повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.


﻿
