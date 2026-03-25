Анастасия Губанова вышла в финал чемпионата мира по фигурному катанию


25.03.2026   20:53


В столице Чехии Праге стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Анастасия Губанова стала первой представительницей сборной Грузии, выступившей на соревнованиях.

Она исполнила короткую программу и получила 69,92 балла. Этого оказалось достаточно, чтобы выйти в финал.

27 марта Анастасия Губанова исполнит произвольную программу. Выступления начнутся в 21:00.


