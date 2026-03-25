Количество внутренних туристов в Грузии снизилось

25.03.2026 19:34





Согласно данным Нацстат/Сакстат, в 2025 году среднее ежемесячное число туристических поездок, совершённых резидентами страны внутри Грузии, составило около 700 тысяч, что почти на 5% меньше, чем в 2024 году.



Директор Travel To Georgia и гид Лаша Берекашвили на PalitraNews и радио Palitra заявил, что одной из ключевых причин снижения интереса к внутренним поездкам является отсутствие базовой инфраструктуры на туристических маршрутах.



По его словам, на дорогах к туристическим локациям часто отсутствуют остановочные площадки и санитарные узлы, что создаёт серьёзный дискомфорт.



Берекашвили привёл в пример маршрут Кутаиси - Лентехи - Ушгули, отметив, что, несмотря на открытие новой дороги, на протяжении 4–5 часов пути отсутствуют туалеты и возможности для остановки. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в направлении Гомисмта, что снижает интерес к повторным поездкам и рекомендации этих мест другим.



В качестве примера он привёл Турцию, где, по его словам, независимо от удалённости направления, на определённом расстоянии всегда есть остановочные зоны с возможностью отдохнуть, поесть, воспользоваться туалетом, а иногда даже с детскими зонами. По его мнению, это стимулирует внутренний туризм и повышает комфорт путешествий.



Берекашвили считает, что в Грузии необходимо развивать подобную инфраструктуру, включая создание остановочных пунктов в регионах. Он подчеркнул, что даже ограниченные вложения могут существенно улучшить ситуацию и повысить интерес к внутренним поездкам.



По его словам, развитию внутреннего туризма в первую очередь мешает именно отсутствие такой базовой инфраструктуры, и для решения этой проблемы не требуются большие финансовые вложения — достаточно политической воли.





