ООН обеспокоена: экс-омбудсмена Грузии допросили из-за контактов с ОБСЕ


25.03.2026   19:40


Спецдокладчица ООН Мэри Лоулор заявила о тревожной ситуации вокруг бывшего народного защитника Грузии Уча Нануашвили.

По её словам, Нануашвили вызвали и допросили в Службе госбезопасности из-за сотрудничества с миссией ОБСЕ по установлению фактов.

«Я получила тревожную информацию о том, что бывший народный защитник Грузии Уча Нануашвили был вызван и допрошен в Службе государственной безопасности по вопросу сотрудничества с миссией ОБСЕ по установлению фактов. Правозащитники не должны подвергаться запугиванию или преследованию за сотрудничество с международными механизмами защиты прав человека»,
— написала Лоулор.

Сам Нануашвили сообщил, что проходит по делу как свидетель — поводом стала его коммуникация с экспертом «Московского механизма».


