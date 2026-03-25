ООН обеспокоена: экс-омбудсмена Грузии допросили из-за контактов с ОБСЕ

25.03.2026 19:40





Спецдокладчица ООН Мэри Лоулор заявила о тревожной ситуации вокруг бывшего народного защитника Грузии Уча Нануашвили.



По её словам, Нануашвили вызвали и допросили в Службе госбезопасности из-за сотрудничества с миссией ОБСЕ по установлению фактов.



«Я получила тревожную информацию о том, что бывший народный защитник Грузии Уча Нануашвили был вызван и допрошен в Службе государственной безопасности по вопросу сотрудничества с миссией ОБСЕ по установлению фактов. Правозащитники не должны подвергаться запугиванию или преследованию за сотрудничество с международными механизмами защиты прав человека»,

— написала Лоулор.



Сам Нануашвили сообщил, что проходит по делу как свидетель — поводом стала его коммуникация с экспертом «Московского механизма».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





