Комиссия по регулированию рассмотрит тариф на электроэнергию

30.03.2026 11:35





Сегодня Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения будет рассмотрен вопрос определения тарифа на потребление электроэнергии.



Заседние назначено на 12:00 по местному времени.



Напомним, что комиссия должна была рассмотреть указанный вопрос в конце прошлого года, однако тогда было принято решение о переносе указанного процесса. В заявлении комиссии было указано, что временные тарифы, установленные в секторе электроэнергии будут действовать до 31 марта включительно, а тарифы на потребление природного газа – до 31 декабря 2026 года.





