В Грузии выросло число браков и сократилось количество разводов в 2025 году
30.03.2026 12:14
В 2025 году в Грузии увеличилось количество браков, а количество разводов сократилось. Об этом свидетельствуют ежегодные демографические показатели, опубликованные Государственной службой статистики.
В 2025 году в Грузии было зарегистрировано в общей сложности 22 285 браков, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году.
Показатели брачности по возрасту в прошлом году были следующими:
средний возраст вступления в первый брак для женщин составляет 30,1 года (увеличение на 0,2 года по сравнению с предыдущим годом); для мужчин этот показатель составляет 32,4 года (увеличение на 0,2 года по сравнению с предыдущим годом)
По регионам наибольшее количество браков было зарегистрировано в Тбилиси (6 553), Квемо Картли (2 944) и Имерети (3 284). Параллельно с ростом числа браков в стране сократилось количество зарегистрированных разводов. В 2025 году этот показатель составил 13 173, что на 2,6 процента ниже, чем в предыдущем году. Наибольшее количество разводов вновь было зарегистрировано в столице (4 547), а наименьшее — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (110).
