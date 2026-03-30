Глава Высшего совета Аджарии подал в отставку
30.03.2026 13:25
Глава Высшего совета Аджарии Давид Габаидзе подал в отставку. Указанное заявление он сделал сегодня на брифинге.
По распространенной информации, новым главой подразумевает члены совета от правящей партии «Грузинская мечта» Цотне Ананидзе.
Напомним, что Давид Габаидзе занимал указанную позицию с 2016 года.
