Глава Высшего совета Аджарии подал в отставку

30.03.2026 13:25





Глава Высшего совета Аджарии Давид Габаидзе подал в отставку. Указанное заявление он сделал сегодня на брифинге.



По распространенной информации, новым главой подразумевает члены совета от правящей партии «Грузинская мечта» Цотне Ананидзе.



Напомним, что Давид Габаидзе занимал указанную позицию с 2016 года.





