Энергоомбудсмен: Повышение тарифа обеспечит стабильную подачу электроэнергии

30.03.2026 15:47





2025 год показал, что в период пикового потребления электроэнергии, когда наблюдалась сильная жара, сеть была перегружена и количество аварий значительно возросло. К этому добавляется и то, что из года в год увеличивается число абонентов - в таких условиях в будущем потребитель не смог бы получать бесперебойное электроснабжение. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности энергоомбудсмена Нино Гулеишвили.



По её словам, улучшить ситуацию должно повышение тарифа на потребление электроэнергии, утверждённое Национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения.



«Для каждого из нас, безусловно, важен и приоритетен потребитель. При этом важно, чтобы потребитель получал стабильное обслуживание с точки зрения электроснабжения. В последнее время это было серьёзным вызовом для нашей службы, поскольку очень большое количество обращений потребителей, около 80%, было связано именно с перебоями [отключениями электроэнергии] и проблемами с её поставками. Речь шла о частых отключениях, авариях, в пиковые часы сеть не выдерживала нагрузку. 2025 год показал, что в период пикового потребления, при сильной жаре, сеть была перегружена, а количество аварий значительно увеличилось. К этому добавляется и ежегодный рост числа абонентов. Помимо проведения важных реабилитационных работ, направленных на общее улучшение сети и её развитие, при увеличении числа новых потребителей сеть требует полной перестройки и дополнительного усиления. Всё это, безусловно, означает, что при таких условиях в будущем потребитель не смог бы получать бесперебойное снабжение. Соответственно, решение комиссии должно в последующий период обеспечить стабильную подачу электроэнергии для потребителей, а также поэтапное сокращение аварий, улучшение сети и повышение качества поставок», - заявила Гулеишвили.





