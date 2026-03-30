В парламенте повторно инициирован законопроект о повышении ставки акциза на легковые автомобили старше 6 лет

В парламенте Грузии повторно инициирован пакет поправок, который предусматривает повышение ставки акциза на легковые автомобили старше 6 лет.



Проект вновь представлен по процедуре ускоренного рассмотрения - его рассмотрят в первом чтении 31 марта, а 1 апреля примут во втором и третьем чтениях.



Указанный законопроект был представлен парламенту для ускоренного принятия на сессионной неделе 17–20 марта. 17 марта его приняли в первом чтении, однако в последующие дни заседания парламента не проводились, и принять законопроект во всех трех чтениях в ускоренном порядке не удалось. Соответственно, инициаторы повторно представили проект.



Поправки, в результате которых повышается ставка акциза на легковые автомобили старше 6 лет, вносятся в «Налоговый кодекс Грузии».



Главным новшеством изменений в налоговом законодательстве является то, что ставка акциза для автомобилей возрастом от 0 до 6 лет включительно определяется в размере 1,5 лари за 1 см³ объема двигателя, а для автомобилей старше 6 лет ставка акциза определяется в размере 4,5 лари за 1 см³.



При этом упраздняется графа в «Налоговом кодексе Грузии», согласно которой установлены действующие ставки акциза на автомобили. В налоговое законодательство добавляются новые статьи, устанавливающие специальные ставки, отличающиеся от основной.



В частности, для гибридных автомобилей сохраняется льготная ставка - сниженная на 60 процентов от основной ставки, а для праворульных автомобилей определяется утроенная ставка по сравнению с основной.



Переходные положения законопроекта предусматривают, что до введения в действие нового закона об акцизе, по действующим ставкам в таможенную процедуру импорта может быть оформлен автомобиль, который ввезен в Грузию до 1 апреля 2026 года или транспортировка которого с целью ввоза в Грузию из иностранного государства начата до 1 апреля. При этом, если транспортировка автомобиля осуществляется наземным транспортом или он перемещается своим ходом, устанавливается дополнительное условие, согласно которому действующие до вступления закона в силу ставки будут распространяться в случае ввоза автомобиля на территорию Грузии до 1 июля 2026 года.



Инициаторами законопроекта являются депутаты «Грузинской мечты», по заявлению которых, налоговая политика должна использоваться как эффективный инструмент для поэтапного обновления автопарка, достижения экологических и целей дорожной безопасности, а также содействия устойчивому развитию страны.



«Значительная часть импортируемых в Грузию легковых автомобилей старше 6 лет, что обусловливает устаревшую структуру автопарка страны. Указанная тенденция оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, дорожную безопасность и энергоэффективность. Старые автомобили, как правило, характеризуются высокой эмиссией вредных веществ, неэффективным потреблением топлива и повышенным риском технических неисправностей, что приводит к росту загрязнения воздуха и увеличению частоты дорожно-транспортных происшествий.



Действующая система налогообложения акцизом, несмотря на наличие возрастной дифференциации, на практике не обеспечивает надлежащего стимулирования импорта новых или сравнительно новых автомобилей. В условиях действующих ставок, особенно относительно низкий акциз, установленный для автомобилей возрастом 6–8 лет, делает экономически выгодным именно ввоз автомобилей данной возрастной категории и не создает эффективного финансового барьера для ограничения импорта более старых автомобилей.



Принятие закона необходимо для того, чтобы создать стабильную и предсказуемую налоговую среду путем установления умеренной и единой ставки акциза на легковые автомобили возрастом от 0 до 6 лет включительно, а также путем значительного повышения акциза на легковые автомобили старше 6 лет», - заявляют инициаторы законопроекта.





