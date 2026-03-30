Сотрудника МВД обвинили в получении взяток

30.03.2026 17:16





Сотрудника МВД обвинили в получении взяток за провал кандидатов на водительских экзаменах — возбуждено уголовное дело



Об этом 28 марта сообщило министерство внутренних дел Грузии. По итогам расследования одному сотруднику предъявлено уголовное обвинение, еще трое уволены со службы.



Детали. Согласно материалам следствия, сотрудник агентства обслуживания МВД, уполномоченный принимать практические экзамены на получение водительских прав, систематически злоупотреблял своим положением.



Он намеренно «заваливал» кандидатов, а затем направлял их на платные занятия к связанному с ним инструктору, получая за это деньги. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 332 УК Грузии).



В ходе расследования также выявили нарушения дисциплинарного характера со стороны троих других сотрудников агентства. Служебная проверка установила, что по их вине водительские удостоверения были ошибочно выданы трем гражданам, не имевшим на это права. Все трое уволены из органов внутренних дел.





