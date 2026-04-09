В Грузии продолжают регистрировать участки прямо в море

09.04.2026 21:37





Практика регистрации морских территорий как отдельных кадастровых единиц продолжается. Формально речь идёт о покрытых водой участках, которые государство оформляет как несельскохозяйственные земельные участки, а затем может сдавать в аренду или передавать по праву застройки, пишет телеграм-канал "Батумчик".



Если посмотреть, где именно появляются такие «морские участки» и что находится рядом с ними, ответ на вопрос, зачем государство это делает, выглядит довольно простым: прежде всего — для экономической деятельности и, во многих случаях, для поддержки конкретных частных бизнес-проектов.



Участок в море у Сарпи



Около месяца назад, на основании обращения Национального агентства госимущества, публичный реестр зарегистрировал в Сарпи более 9 гектаров морской территории как государственную собственность.



Этот «морской участок» расположен у границы Сарпи и Квариати, со стороны Квариати. На прилегающем земельном участке, уже на суше, планируется строительство.



Проект реализует ООО «Лици». Согласно концепции, компания собирается построить примерно в 50 метрах от моря, недалеко от «ракушек», 70-метровое здание гостиничного типа.



В документах, направленных компанией в мэрию Батуми в 2026 году, есть как фотографии нынешнего состояния территории, так и рендеры будущего проекта. Из одного такого рендера следует, что компания собирается разместить в море ещё и яхт-клуб. И как раз этот яхт-клуб должен появиться на той части моря, которую государство недавно зарегистрировало как отдельный участок.



Пока этот морской участок остаётся в собственности государства и не передан никому ни в аренду, ни по праву застройки.



Важно и то, что у государства в грузинской морской акватории уже выделены пять зон для аквакультуры:

Гонио–Квариати, Чакви, Кобулети, Поти и Анаклия. Однако упомянутый участок у Сарпи не входит в морскую зону Гонио–Квариати.



Новый участок в море у Батуми — 43,3 гектара



Государство зарегистрировало отдельным участком в море ещё одну большую территорию — 43,3 гектара. Выписка на этот покрытый водой участок, оформленный как несельскохозяйственная земля, была выдана публичным реестром 30 марта 2026 года.



Новая территория граничит с той частью моря, которую государство ранее оформило для проекта искусственного острова.



С запросом о регистрации права собственности на участок, расположенный в море у Батуми, Национальное агентство госимущества обратилось в реестр 27 марта 2026 года.



Связана ли эта новая регистрация с проектом искусственного острова — пока неизвестно. СМИ направили этот вопрос в Национальное агентство госимущества и ждут ответа.



Сколько морских участков уже зарегистрировано у Батуми



Согласно опубликованной схеме, у государства в море рядом с Батуми уже зарегистрировано шесть участков:



• 43,3 гектара — новый участок, отмеченный красным;

• территория, зарегистрированная для искусственного острова — зелёным;

• территория, находящаяся в пользовании береговой охраны — фиолетовым;

• участок в море у посёлка Тамари — голубым;

• акватория Батумского порта — жёлтым;

• территория у батумского яхт-клуба — синим.





Искусственный остров и полуострова



На той морской территории, которую государство уже зарегистрировало для проекта «искусственного острова», сейчас строятся искусственные полуострова. Сам остров как таковой пока ещё не строится.



Для проекта Ambassadori Batumi Island в море по праву застройки передано в общей сложности 1 443 223 квадратных метра.



Территорию, которую компания будет превращать из моря в сушу, государство передаёт ей в собственность поэтапно. Например, в феврале 2025 года компании «Амбассадор» передали в собственность 194 457 кв. м на искусственном острове всего за 1 лари.



В проектной документации указано, что после полной застройки искусственных полуостровов и острова население Батуми может вырасти почти на 70 тысяч человек.



Параллельно Ambassadori Batumi Island уже начала строительство небоскрёба на одном из искусственных полуостровов.



Проекты у посёлка Тамари



Небоскрёбы у посёлка Тамари, в районе устья реки Королисцкали, также планируют строить компании, связанные со сторонниками и депутатами «Грузинской мечты».



Напротив участков, переданных этим компаниям, государство зарегистрировало в море ещё 3 гектара как несельскохозяйственный участок. По последней выписке реестра эта территория всё ещё остаётся в собственности государства.



Морской участок у батумского яхт-клуба



Ещё в 2019 году государство зарегистрировало в море участок площадью почти 1 гектар в связи с проектом батумского яхт-клуба.



Этот участок в море, оформленный как земля, ООО «Батумский яхт-клуб» запрашивает до 2037 года.



Но на данный момент и этот участок ещё никому не передан в пользование.



Сам проект развития яхт-клуба был запланирован ещё в 2017 году, и первоначально предполагалось, что он завершится в 2021 году. Однако строительство отдельных объектов началось только в 2025-м.



Чакви: Dreamland Oasis



Создать подход для яхт и водный бассейн в море в Чакви собирается и Dreamland Oasis.



Государство и здесь зарегистрировало соответствующую территорию в море как несельскохозяйственный участок — площадью 5 727 кв. м.



Судя по выпискам реестра, эта территория тоже пока никому не передана в пользование.



Шекветили: участки у Paragraph и владений семьи Иванишвили



Морские участки зарегистрированы и у села Шекветили в муниципалитете Озургети.



На схеме участок, отмеченный красным цветом, расположен рядом с гостиницей Paragraph. Он находится в собственности государства и не передан в пользование.



Участок, отмеченный зелёным цветом, принадлежит:



• государству — это 10 420 кв. м, переданные ООО Black Sea Resorts по праву застройки на 99 лет ещё с 2015 года;

• и самой компании Black Sea Resorts — это бассейны №1 и №2, переданные в аренду ООО Paragraph Shekvetili.



При этом, как утверждается, гостиница пользуется пляжем и участком в том числе незаконно.



Согласно документам публичного реестра, владельцем ООО Black Sea Resorts сейчас является Фонд развития туризма Грузии, долями которого владеет Благотворительный фонд «Карту», дочерняя структура группы «Карту». Единственный партнёр группы «Карту» — Ута Иванишвили.



Рядом с Paragraph морской участок как отдельная земля не обозначен, но там построен 410-метровый пирс — «линейное сооружение», которое связано с семьёй Иванишвили.



Согласно документам реестра:



разрешение на строительство пирса архитектурная служба Озургети выдала в 2006 году;

• в эксплуатацию его приняли в 2009-м;

• первоначально собственником пирса был лично Бидзина Иванишвили;

• в 2012 году по договору дарения собственником стал Бера Иванишвили;

• по последней выписке на конец 2017 года собственником уже значится ООО Ureki Residensi, 100% доли которого принадлежит Екатерине Хведелидзе.



Примерно в 600 метрах от этого пирса государство зарегистрировало в море ещё один участок площадью 2 266 кв. м как несельскохозяйственную землю.



Эту территорию государство зарегистрировало ещё в 2016 году, когда Бидзина Иванишвили начал перевозить деревья из Аджарии по морю.



Это место в Шекветили, куда по морю доставляли деревья для дендропарка. Справа отмечена та же территория в акватории, которую государство зарегистрировало как отдельный участок.1 фото.



Именно здесь, на временно обустроенном пирсе, выгружали деревья для дендрологического парка. К 2019 году этот пирс уже перестал использоваться, однако морская территория до сих пор сохраняется как отдельная кадастровая единица.



Участок площадью 9 гектаров у Натанеби (рядом с Шекветили), отмеченный красным цветом, большей частью расположен в море.



У государства есть зарегистрированные морские участки ещё в двух местах — в Поти и Анаклиа.



Что касается Анаклиа, там государство зарегистрировало в море 225 гектаров территории — 2 251 007 квадратных метров.



Согласно данным публичного реестра, эта территория передана государством на 99 лет компании « морской порт Анаклиа» по возмездному праву застройки.



Договор о праве застройки был заключён в октябре 2023 года. 100% доли этой компании принадлежит государству.



Именно в Анаклиа должен быть построен глубоководный порт.



Компания « морской порт Анаклиа» была учреждена государством в 2023 году. Она должна обеспечить проектирование и строительство морской инфраструктуры в Анаклиа — в том числе дноуглубительных работ и волнолома.



Строительство порта в Анаклиа началось ещё в 2017 году.



Позже контракт с Консорциумом развития Анаклиа, который должен был строить порт, был расторгнут.



Сейчас на финальном этапе отбора частного партнёра по проекту глубоководного порта находится китайско-сингапурский консорциум.



Власти ранее заявляли, что в ближайшее время подпишут с ним контракт, однако до сих пор консорциум не объявлен даже официальным победителем конкурса.



При этом ведущая компания этого консорциума — China Communications Construction Company Limited (CCCC) — находится под санкциями США.



В Анаклиа 26 августа 2025 года находился представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





