«Базисбанк» с китайскими владельцами успешно завершил процесс приобретения «Либерти Банка»

16.04.2026 10:51





Базисбанк, после получения соответствующих согласий со стороны регулятора, успешно завершил сделку по приобретению Либерти Банка и стал владельцем 95,99% акций.



Данная транзакция представляет собой важный этап в развитии банковского сектора Грузии и создаёт новые возможности на рынке. Объединение двух успешных финансовых институтов, обладающих взаимодополняющими сильными сторонами, существенно будет способствовать усилению конкуренции и предложению клиентам разнообразных финансовых продуктов и услуг.



«Данная транзакция является важнейшим этапом в истории двух успешных банков. Приобретение Либерти Банка Базисбанком - это уникальная возможность за счёт синергии человеческих и технологических ресурсов создать мощную универсальную финансовую платформу, одинаково сильную как в поддержке бизнеса, так и в розничном направлении.



Этой сделкой мы усиливаем конкуренцию на рынке, что положительно отразится на интересах клиентов. Дополнительные ресурсы - это больше возможностей для финансирования бизнеса, что будет способствовать экономическому развитию страны», - заявил генеральный директор «Базисбанка» Давид Цаава.





